Fratellini di 8 e 10 anni azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio (Roma): sono gravi

Roma, 1 luglio 2025 – Tragedia sfiorata oggi a Lavinio Lido di Enea, sul lungomare laziale. Due fratellini, di 8 e 10 anni, sono stati azzannati da un rottweiler di proprietà della nonna. Il cane ha aggredito i bambini mentre stavano giocando nel giardino di casa.

L’aggressione

Immediatamente è scattata la richiesta di intervento al 118 e i due fratellini sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Entrambi sono ricoverati in codice rosso, i medici si sono riservati la prognosi ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il cane è stato prelevato dal servizio veterinario. I carabinieri di Lavinio, intervenuti sul posto per ricostruire l’accaduto, coordinano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità nella custodia dell’animale. Della vicenda è stata informata la procura di Velletri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il rottweiler della nonna, che aveva regolare microchip, per cause in corso di accertamento ha scavalcato la recinzione e si è scagliato contro i due fratellini.

Il precedente

Il 18 giugno scorso a Fasano, in provincia di Brindisi, una bambina di poco meno di due anni è stata aggredita dal pitbull di proprietà dei nonni. Anche in quel caso la piccola ha riportato ferite molto gravi e solo grazie all’intervento dei familiari, che l’hanno liberata dalla morsa dell’animale, si è potuto evitare il peggio.

Dopo l’incidente la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva aveva sottolineato l’importanza di approvare nel più breve tempo possibile una legge sui cani pericolosi. “C'è un mio disegno di legge depositato in Senato per vietare il commercio di pitbull” aveva sottolineato la parlamentare, ricordando anche il drammatico caso di Acerra. “Che ci siano razze di cani particolarmente aggressive, tra cui i pitbull, è un dato di fatto. La sconvolgente vicenda di Acerra rimane nella memoria di tutti. È indispensabile stabilire un albo degli animali pericolosi, prevedere una adeguata preparazione per chi intende tenerli e vietare quelli più difficili da gestire. Non possiamo più permettere che avvengano altre tragedie”.