Bambina sparita nel nulla Sgomberato l’hotel dell’orrore Oggi sarà passato al setaccio

di Erika Pontini

e Claudio Capanni

Camere termiche che permettono di realizzare una sorta di tac a muri, pozzi ed intercapedini e guardarvi all’interno. Ma anche sonde a fibre ottiche e altri apparati ad altissima tecnologia per passare al setaccio ogni centimetro dell’hotel degli orrori. Sono alcuni degli strumenti che il ’Silent Team’ dei Gis, il gruppo d’intervento speciale dei carabineri userà nelle prossime ore per mettere sottosopra l’ex Astor di Firenze, l’albergo occupato lo scorso settembre e ieri sgomberato, per cercare tracce di Kataleya Mia Chichllo Alvarez, la bambina peruviana di 5 anni svanita nel nulla il 10 giugno dopo le 15.13 mentre giocava nel cortile della struttura. Segno che il cuore delle indagini pulsa ancora qui, fra i 3mila metri quadri su tre piani dell’ex hotel di San Jacopino, a cavallo fra il centro e la prima periferia di Firenze. Il palazzone è stato sgomberato ieri, a sette giorni dalla scomparsa della piccola Kata. Il blitz di polizia, carabinieri e guardia di finanza con il supporto della Municipale è scattato alle 7 di ieri mattina. Una maxi operazione durata 11 ore in un quartiere blindato. Ben 132 persone, di cui 42 minori sono state fatte uscire dalla struttura, 110 di loro saranno ospitate in quattro strutture di accoglienza tra Firenze e provincia.

L’operazione è scattata in virtù di un provvedimento di sequestro preventivo chiesto dalla Direzione distrettuale antimafia e firmato dal capo dei gip di Firenze, Angelo Pezzuti che sottolinea: "Le persone che attualmente dimorano abusivamente nell’hotel vivono in condizioni di assoluto degrado economico e, alcuni fanno spesso uso di sostanze alcoliche che portano anche ad episodi criminosi che hanno come luogo cardine la struttura alberghiera". Il giudice sottolinea il sequestro della piccola Mia Kataleya e ritiene che "il delitto sembra trovare spiegazione nei rapporti conflittuali maturati nell’ambito dell’occupazione all’interno della comunità di peruviani e ecuadoregni per il possesso delle stanze dell’hotel".

Proprio in questa ottica va letto anche il tentato omicidio del 28 maggio scorso quando un uomo cadde dalla finestra da 7-8 metri di altezza nell’ambito di un regolamento di conti interno sul possesso delle stanze. Secondo la stessa mamma di Kata, l’uomo, ubriaco scivolò mentre gli inquirenti ritengono che qualcuno lo abbia spinto di sotto. Il fatto che sia la vittima che "gli indagati", continuino a dimorare all’Astor potrebbe provocare ulteriori frizioni.

Due i motivi che hanno spinto la Dda, diretta da Luca Tescaroli, ad agire: la volontà di assicurare una sistemazione adeguata agli occupanti, in primis ai bimbi, ma anche quella di perlustrare l’albergo con attività definite invasive. Gli investigatori, una volta uscito l’ultimo occupante poco dopo le 17 di ieri, hanno iniziato a verificare ogni intercapedine, pozzetto, botola, eventuali contro-pareti. Con loro oggi arriveranno anche i tecnici del Gis, il gruppo d’indagine d’elite dei carabinieri. Gli investigatori non vogliono lasciare niente di intentato per cercarla. Incluso dare la caccia a tracce anche biologiche o ematiche che possano condurre a scoprire il giallo della scomparsa. Un mistero che, per giorni, ha fatto covare sotto la cenere polemiche politiche, ora pronte ad accendersi.

A partire dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi che ha predisposto un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno e al ministro della Giustizia. Scoccando poi una frecciatina alla procura di Firenze. "A distanza di mesi dalla richiesta lo sgombero – commenta – è arrivato solo oggi a una settimana dalla scomparsa di una bambina: perché questo ritardo? La procura di Firenze può spiegare perché ha tollerato colpevolmente una situazione di illegalità più volte denunciata?". Un rammarico espresso dal sindaco di Firenze, Dario Nardella "per il fatto che lo sgombero non sia stato fatto nelle ore immediatamente successive all’occupazione". Le ricerche di Kata intanto vanno avanti senza tregua. La sua famiglia non la vede da otto giorni.