Bambina scomparsa Setacciato l’ex hotel Spunta una telecamera sul cortile dell’orrore

di Stefano Brogioni

e Pietro Mecarozzi

Droni, telecamere termiche, sonde. Tutte le tecnologie disponibili sono state messe in campo per scandagliare l’ex hotel Astor. Ma di Kataleya Mia Alvarez, per tutti Kata, nessuna traccia. Ma dopo otto giorni senza notizie della piccola di cinque anni, di origini peruviane, anche il più piccolo dettaglio va verificato. Sviscerato. Analizzato. Com’è stato fatto per ore, ieri, nell’edificio che era un tre stelle non lontano dall’aeroporto di Peretola trasformato nella casa di poveri e violenti. Una nuova telecamera di una ditta vicina, che inquadra una parte del cortile dell’albergo e il muro di confine, è stata individuata e potrebbe portare elementi utili. Forse decisivi. E da un cassonetto di fronte all’albergo, liberato sabato mattina dall’occupazione, è spuntato un cellulare. Chi e perché se ne sia disfatto, gettandolo proprio lì, sotto le finestre dell’hotel del mistero, è un giallo nel giallo.

Oggi si ricomincia a perlustrare. L’obiettivo è escludere che la bambina possa essere ancora dentro l’immobile da cui sabato scorso è scomparsa, poco dopo le tre del pomeriggio. Sin dalle prime ore del mattino di ieri, l’Astor è stato rivoltato come un calzino. Dal cancello di via Boccherini sono entrati i carabinieri del Ros, gli esperti del Gis, addestrati all’uso di sofisticati strumenti di ricerca, la sezione investigazioni scientifiche. Una trentina di uomini, a cui si sono aggiunti anche i vigili del fuoco, che hanno setacciato circa metà dell’immobile, andando a cercare anfratti e intercapedini non presenti neanche nelle piante catastali. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno aperto il tetto e si sono calati in una soffitta che non era risulttata accessibile in altro modo. Sotto il pianerottolo che dà sul cortile è stata scandagliata un’intercapedine.

Sono stati setacciati pozzi neri e tombini, sotto la supervisione del sostituto procuratore della Dda Christine Von Borries, giunta anche lei all’Astor per fare il punto operativo. In certi locali di interesse inveastigativo sono stati repertati alcuni elementi, che adesso saranno approfonditi. Cellulare compreso: i carabinieri lo hanno trovato controllando lo svuotamento dei cassonetti che non era stato fatto il giorno precedente, per la chiusura della via causa sgombero.

Le ore passate dalla scomparsa della bimba sono tante, anche per questo non viene trascurato niente. Dentro e fuori dall’hotel che per mesi è stata la casa di Kata, ma anche il teatro di una guerra per gli affitti delle stanze. Però il caso sta diventando sempre più un enigma. Di Kata c’è soltanto quell’immagine delle 15.01 di sabato 10 giugno. Quando prima esce con gli altri bambini, tra cui il fratellino, dal cancellino di via Boccherini, poi torna indietro, forse contrariata perché i ’grandi’ se ne stanno andando a giocare a pallone e non la portano con loro, e fa rientro dentro il perimetro dell’Astor. Se Kata è uscita – da sola, in compagnia, o nascosta dentro qualcosa – non lo ha fatto da quel cancello, ma da un’altra parte. I carabinieri in questi giorni hanno preso in seria considerazione l’ipotesi che chi l’ha rapita possa aver scavalcato il muro che confina con il cortile del palazzo accanto. E ora, forse, la nuova telecamera privata che punta sul cortile potrebbe aver ripreso questa azione.

"Chi sa qualcosa parli", ripetono i genitori, che ieri mattina hanno partecipato a una messa assieme alla comunità peruviana. "Anche il più piccolo indizio potrebbe essere utile alle indagini e nulla sarà trascurato. La priorità assoluta in questo momento è riportare a casa Kata" dicono i loro legali, gli avvocati Filippo Zanasi e Sheila Matteoni. Appello al quale ha fatto eco anche Juan Manuel Núñez Rubio, cappellano della comunità latinoamericana di Firenze, chiedendo ai fedeli di insistere con le "preghiere affinché Kata appaia e abbia risposte ai tanti dubbi che oggi ci circondano".