Roma, 29 giugno 2021 - E' in fin di vita la bimba sassarese di 5 mesi ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova per un principio di soffocamento dovuto a un sacchetto di plastica in testa.

La Procura ha aperto un'inchiesta, si legge sul quotidiano La Nuova Sardegna, per accertare perchè la piccola, che ora lotta tra la vita e la morte, aveva una busta cinta attorno al capo che le impediva di respirare.

L'incidente risale ad alcuni giorni fa, quando la madre ha trovato la bambina riversa nel suo lettino senza sensi. La donna ha anche tentato di rianimarla prima di attivare i soccorsi.

La bimba è stata subito trasportata al pronto soccorso pediatrico dell'Aou di Sassari, e di seguito trasferita a Genova.