Cosenza: bambina di 2 anni ingerisce della droga, ricoverata in terapia intensiva. Arrestato il padre

Cosenza, 28 settembre 2024 – Una bambina di soli due anni è stata ricoverata in terapia intensiva a Cosenza perché avrebbe ingerito accidentalmente della cannabis a casa dei genitori. La piccola si trova all’Ospedale dell’Annunziata, dove è stata intubata ed è tenuta in ventilazione assistita, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo, il padre è stato arrestato per possesso di sostanza stupefacente e si trova ai domiciliari. Dopo il ricovero della figlia, la Squadra mobile di Cosenza ha effettuato una perquisizione a casa dei genitori, trovando sia droga sia materiale per il suo confezionamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato per questo arrestato. Non risultano al momento provvedimenti relativi all’intossicazione della bambina. La Polizia è in attesa dei risultati definitivi degli esami tossicologici.

Secondo quanto appreso, le condizioni cliniche della piccola sono al momento stabili, ma continua il coma farmacologico. È stato anche eseguito un controllo con elettroencefalogramma. I medici sono in attesa del referto tossicologico definitivo per stabilire con certezza quale sostanza abbia ingerito la piccola.