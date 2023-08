Bambina giù dal quinto piano Salvata al volo da un passante

L’ha presa al volo, l’ha strappata alla morte. In un quartiere di periferia, a Torino, una bambina di 3 anni e undici mesi è precipitata ieri mattina dal quinto piano di un condominio ed è finita tra le braccia di un passante richiamato sul posto dalle grida di altri cittadini.

"Sono uscito con la mia ragazza per comprare il pane e abbiamo sentito delle urla da un palazzo – racconta Mattia Aguzzi, l’impiegato di 37 anni, fisico prestante, che ha salvato la piccola –. Ho sentito urlare un ragazzo che ha visto la bambina sul cornicione che si stava sporgendo. La piccina ha continuato a sporgersi sempre di più e ha scavalcato il cornicione, si è tenuta solo con due braccia e aveva le gambe nel vuoto. Ho iniziato a gridarle di stare ferma e di rientrare dentro ma non sentiva. Quando l’ho vista cadere mi sono messo sulla traiettoria, ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto per il meglio, l’ho bloccata attutendo il colpo e siamo caduti a terra". Inizialmente l’uomo non ha sentito alcun segno di vita, ma poi "la bambina ha iniziato a piangere e ho tirato un sospiro di sollievo". Sotto choc i genitori della bambina che erano in casa al momento della sfiorata tragedia e non si sarebbero accorti di nulla.

La piccola, trasportata all’ospedale infantile Regina Margherita, non ha riportato lesioni evidenti, ma per precauzione è stata ricoverata in Chirurgia pediatrica in osservazione. "Quello di Mattia Aguzzi è un gesto eroico e straordinario – a dirlo Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, che ha telefonato al 37enne –. Proporrò al Consiglio comunale di conferirgli la Civica Benemerenza, in segno di ringraziamento da parte della città e a riconoscimento del suo gesto coraggioso e preziosissimo".