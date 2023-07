Bambina di 10 anni annega in mare: la tragedia a Oristano. Morta anche una turista straniera 41enne

Oristano, 20 luglio 2023 – Stavano giocando sulla riva quando un’onda le ha travolte e trascinate al largo. Una bambina di 10 anni è morta annegata giovedì pomeriggio nello specchio di mare di Porto Alabe, a Tresnuraghes nell'Oristanese, sulla costa occidentale della Sardegna.

Il luogo della tragedia

Ricoverata in ospedale con una sindrome da annegamento la sorella di 15 anni; visitata anche l'altra sorella di 17 anni, che non avrebbe avuto conseguenze. Sul posto il 118 e la Capitaneria di Porto.

Cosa è successo

Un'onda ha travolto le tre sorelle e trascinate al largo mentre giocavano in riva. È avvenuta così la tragedia nella spiaggia di Porto Alabe, a Tresnuraghes (Oristano), dove una bambina di 10 anni di origini marocchine, ma nata e vissuta tra Oristano e Macomer ha perso la vita. In ospedale sono finite anche le due sorelle di 15 e 17 anni, che non sarebbero in pericolo di vita. La Capitaneria di porto di Bosa sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Le tre bambine si trovavano in spiaggia con un'amica di famiglia. Stavano giocando sul bagnasciuga quando è arrivata un'onda anomala che le ha trascinate via. La donna che era con loro ha subito fatto scattare l'allarme, mentre le tre ragazzine venivano trascinate dalla corrente sempre più al largo. In mare si è subito tuffato un turista, un bagnino e poi è arrivata la motovedetta della Capitaneria di Porto di Bosa. Una delle bambine è stata recuperata dal bagnino e dal turista, l'altra dalla Guardia costiera che purtroppo ha anche trovato il corpo senza vita della piccola di dieci anni. Le due sorelline sono state ricoverate in ospedale a Oristano. La Guardia costiera sta sentendo i vari testimoni per ricostruire dettagliatamente la tragedia.

Morta anche una donna di 41 anni

Un'altra vittima del mare giovedì sulle coste di Oristano. Una turista straniera di 41 anni è morta annegata a Is Arenas, nel Comune di Narbolia. La tragedia è avvenuta poco prima delle 19. La donna, nonostante il forte vento di maestrale e le condizioni del mare, ha deciso di tuffarsi in acqua per rinfrescarsi.

Si è allontanata dalla riva e a causa della corrente non è più riuscita a fare rientro. La donna è stata velocemente inghiottita dalle onde. Alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia si sono subito tuffati in mare per soccorrerla, l'hanno raggiunta e trasportata a riva. Sul posto sono poi arrivati il 118 e la Capitaneria di Porto. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la turista ma non c'è stato nulla da fare.