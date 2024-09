Balti e il cancro alle ovaie: "Comincio la chemio"

La modella Bianca Balti che nei giorni scorsi aveva scoperto di avere un cancro alle ovaie, ha annunciato su Instagram che sta per cominciare la chemioterapia. "La convalescenza va bene e comincio il 14 (ottobre)", ha detto Bianca. "Sono felice perchè adesso posso cominciare a fare programmi, e a me piace fare programmi". "Prima comincio prima avrò finito con questa cosa", ha aggiunto la top chiedendo ai fan di "non preoccuparsi" per lei: "Io non sono preoccupata".