Balotelli, incidente in auto. Illeso ma patente ritirata

Brutta avventura per Mario Balotelli. Il calciatore, in forza alla squadra turca dell’Adana Demirspor, ma attualmente bloccato da un infortunio, è stato vittima di un incidente stradale a Brescia. Super Mario sarebbe stato a bordo della sua auto quando, verso le 20.30, avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi, distruggendo la vettura ma uscendone illeso. Sottoposto al pre-alcol test, sarebbe risultato positivo, rifiutando poi l’alcol test vero e proprio: per lui patente ritirata.