Balocco, terzo lutto in tre anni. Muore la presidente Alessandra

Lutto a casa Balocco. Si è spenta ieri, dopo una lunga malattia, Alessandra Balocco (foto), 61 anni, presidente e amministratore delegato dell’omonimo gruppo alimentare del cuneese. Terza generazione della famiglia, Alessandra Balocco era entrata in azienda nel 1990. Aveva preso le redini poco meno di tre anni fa, quando il 27 agosto del 2022 era scomparso prematuramente a 56 anni, Alberto Balocco, fratello di Alessandra e suo predecessore nella carica di amministratore delegato dell’azienda, ucciso da un fulmine durante un’escursione in mountain bike in alta Val Susa. Dopo l’improvvisa scomparsa del fratello, Alessandra Balocco aveva guidato l’azienda di famiglia che è stata fondata nel 1927.

A sua volta, Alberto, era subentrato al padre, Aldo Balocco, presidente onorario dell’azienda. Aldo si era spento all’età di 91 anni il 2 luglio del 2022. Classe 1930, era il figlio di Francesco Antonio Balocco, ossia l’uomo che aprì l’azienda di famiglia, una semplice pasticceria di Fossano. La vera crescita dell’impresa cuneese avviene nel Dopoguerra, con l’apertura, nel 1949, del primo stabilimento. Sotto la guida di padre e figlio, negli anni 50 arrivano i primi forni industriali e soprattutto nasce il ’Mandorlato’ Balocco, panettone alle mandorle ancora oggi simbolo dell’azienda.

Così, in poco più di tre anni, sono venuti a mancare i tre capostipiti della famiglia e dell’azienda. Alessandra aveva attraversato, guidando l’impresa, il burrascoso periodo del ’Pandoro gate’, ovvero la vicenda della presunta truffa dei pandoro ’Pink Christmas’ e delle uova di cioccolato firmate Chiara Ferragni. "Alessandra ha rappresentato per tutta la sua vita - si legge nella nota dell’azienda - una figura di riferimento per l’intero gruppo, contribuendo con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali".