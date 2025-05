Balletto delle studentesse per accogliere il ministro Valditara, polemiche dopo il video virale

Roma, 20 maggio 2025 – Sta sollevando polemiche il video girato davanti al liceo di Scienze Umane ‘Isabella d'Este’ di Tivoli, dove questa mattina si è recato in visita Giuseppe Valditara.

Il ministro, arrivato per annunciare il finanziamento Pnrr di 680mila euro destinato all’istituto, insieme al sindaco Marco Innocenzi e alla consigliera regionale leghista, Laura Cartaginese, è stato accolto da un balletto messo in scena dalle studentesse della scuola. Vestite con leggins e t-shirt neri, le ragazze si sono esibite in una coreografia in stile hip-hop, che avrebbero imparato durante un laboratorio di danza organizzato dal liceo.

Il filmato del balletto, manco a dirlo, è diventato virale sui social, agitando leoni da tastiera ma anche critiche più circostanziate, relative all’opportunità di una scelta simile da parte del liceo.

Sequenze del filmato che riprende l'esibizione delle studentesse del liceo Isabella d'Este di Tivoli davanti al ministro Giuseppe Valditara

La consigliera regionale del Lazio Emanuela Droghei (Pd) esprime disappunto. "Utilizzare il corpo femminile come primo segno di accoglienza istituzionale è un messaggio fuori tempo, anacronistico e profondamente sbagliato – afferma Droghei –. La scuola dovrebbe insegnare ad andare oltre gli stereotipi, non rafforzarli”. "Il mio non è certo un giudizio sulle ragazze – ha precisato – che vanno anzi tutelate e valorizzate in ogni forma espressiva. Ma è chiaro che la responsabilità di un gesto così simbolico ricade sulla scuola”.

L’istituto “avrebbe potuto accogliere il Ministro con un confronto sui temi dell'istruzione, una riflessione pubblica, una performance legata al percorso formativo – suggerisce –. Invece si è scelto un gesto che, pur nel suo intento forse ingenuo, richiama un'immagine superata della presenza femminile. Ed è questo che oggi preoccupa davvero”.

In una nota il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi spiega l’occasione della visita di Valditara al liceo Isabella d’Este: "Questa mattina ho accolto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al liceo 'Isabella d'Este' di Tivoli, insieme al consigliere regionale, Laura Cartaginese e agli amministratori locali, non solo per salutare gli studenti del plesso ma soprattutto per annunciare il finanziamento Pnrr, di circa 680.000 euro, destinato al liceo. Risorse che serviranno a innovare gli ambienti didattici, rafforzare l'orientamento e le competenze Stem, combattere la dispersione scolastica e sostenere la formazione del personale”.

Il primo cittadino si limita a ringraziare “tutti gli alunni presenti per aver dimostrato l'elevato valore che la cultura ha nel nostro territorio, emozionandoci con le poesie in varie lingue e con dimostrazioni scientifiche di alto livello”. Chissà se tra le dimostrazioni scientifiche vi sia anche il balletto.