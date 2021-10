Bari, 17 ottobre 2021 - Tre ballerini italiani sono morti in un incidente nel deserto a Ryad, in Arabia Saudita. Si tratta di Antonio Caggianelli di Bisceglie (33 anni), Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'Agrigentino e Giampiero Giarri, residente a Tor San Lorenzo (Roma). L'incidente risale a sabato, ma se n'è avuta notizia oggi. I ballerini erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. A quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte.

Tra i feriti tre sono stati traportati in ospedale, uno in prognosi riservata, un altro con collare e il terzo con fratture varie. La Farnesina, attraverso l'ambasciata d'Italia a Riad, si è subito attivata, seguendo la drammatica vicenda in contatto con le famiglie.

Caggianelli ha partecipato all'ultima edizione della Notte della Taranta. Esposto era un artista noto anche perchè aveva fatto apparizioni in corpi di ballo in tv. Il 3 ottobre scorso Nicolas scriveva sulla sua pagina Facebook, seguita da 5mila persone, "Domani sera andrà onda su Rai2 alle 00.10 il Premio Persefone 2021 al quale ho avuto l'onore di partecipare nel corpo di ballo con le coreografie di Claudia Scimonelli".

A ricordare Esposto su Facebook l'oratorio "don Michele Martorana", "fortemente addolorato per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, che lo ha visto crescere tra le sue mura". "E' stato un animatore esemplare del nostro Oratorio nel laboratorio danza, ringraziandolo per il servizio che ha svolto in favore dei bambini e delle attività oratoriane e nell'animazione del memorabile Giovaninfesta 2014 a San Giovanni Gemini. Dio consoli la sua famiglia e lo abbia in gloria nella gioia degli angeli e dei santi", si legge nel post.