Matera, 4 maggio 2019 - Il fossile del più grande cetaceo mai scoperto al mondo si trova a Matera, dimenticato dentro alcune casse. La ''balena Giuliana'', così fu ribattezzato il fossile del cetaceo scoperto nel 2006 nell'invaso artificiale di San Giuliano a Matera, torna però a far parlare di sè grazie a una rivista scientifica. ''Biology Letters'' ha pubblicato gli esiti di uno studio in cui incorona il fossile risalente ad un milione e mezzo di anni fa, nel Pleistocene, come il più grande, e che allo stesso tempo sottolinea l'importanza che il ritrovamento potrebbe avere nel riscrivere la paleogeografia del Mediterraneo.

La sua grandezza, intanto, testimonia che i cetacei in quell'epoca erano di dimensioni decisamente maggiori rispetto alle attuali. Ma gli studi scarseggiano, visto che da anni i resti fossili sono chiusi in decine di casse, accatastate in un deposito presso il Museo Ridola. La pubblicazione scientifica ha sortito l'effetto di riaccendere la luce, e di far arrivare da più parti appelli a ''liberare'' Giuliana dalle casse in cui il fossile è suddiviso, accompagnati dalla richieste di renderlo fruibile al pubblico, insomma, di esporlo.

Lo studio in questione è stato condotto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, dal Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Università di Catania e dal Directorate Earth and History of Life del Royal Belgium Institute of Natural Sciences di Bruxelles.

Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha direttamente contattato il coordinatore del team di paleontologi, Giovanni Bianucci, dell'Università di Pisa, per proporgli una collaborazione. Il sindaco: "'La balena Giuliana racconta un pezzo di storia della nostra straordinaria città. Il Comune ha impegnato 200mila euro per la promozione di questo prezioso bene che, crediamo fermamente, debba essere valorizzato e reso fruibile per tutti''. Il primo cittadino sottolinea la necessità di interventi per la valorizzazione dei reperti: "In tutte le fasi necessarie: verifica preliminare dello stato attuale di conservazione, preparazione finalizzata sia allo studio specialistico che alla conservazione, analisi di dettaglio e infine musealizzazione''.