Roma, 22 aprile 2021 - Una giovane balena grigia, di circa 7 metri, è stata avvistata ieri sulla costa di Fiumicino, a ridosso della foce del Tevere. L'avvistamento è stato fatto dalla Guardia Costiera romana durante l'attività di vigilanza ambientale.

#GuardiaCostiera #Fiumicino avvista giovane esemplare di balena grigia.

L'evento è stato segnalato con l’app gratuita della Guardia Costiera #PlasticFreeGC, con cui è possibile comunicare la presenza di grandi vertebrati marini in tempo reale.

#TutelaAmbiente pic.twitter.com/iLXhDmHOPy — Guardia Costiera (@guardiacostiera) April 22, 2021

L'esemplare di circa un anno di balena grigia, Wally, era già stato avvistato nei giorni scorsi a Ponza, Sorrento, Baia e Gaeta. Il cetaceo ha nuotato sotto costa presso il Vecchio Faro, poi si è diretto al largo verso nord.

L'avvistamento è stato segnalato sull'app #PlasticFreeGC della Guardia Costiera, che permette di segnalare la presenza in tempo reale di cetacei o di altri grandi vertebrati marini inviando una fotografia. La Guardia Costiera ha quindi ribadiso l'invito a non avvicinarsi all'animale per evitare di arrecargli disturbo, informando dell'incontro il comando più vicino.