Otranto, 10 luglio 2021 - Dramma alla Baia dei Turchi, rinomata meta turistica vicino Otranto, in provincia di Lecce. Due giovani di 28 e 29 anni sono morti dopo essere caduti da una scogliera. Sul posto anche un elicottero, i vigili del fuoco e la capitaneria di Porto, recuperati i due corpi. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'insenatura, una delle più suggestive del Salento, nell'oasi dei Laghi Alimini, non è purtroppo nuova a incidenti.

Un paio di giorni fa una donna di 60enne di Sondrio è precipitata dalla parte più alta della scogliera, per un falso movimento. Sul posto sono accorse subito due motovedette della Capitaneria di Porto. A causa della zona inaccessibile da terra, il personale medico del 118 è stato portato sul posto a bordo di un gommone. La donna è stata subito trasferita in codice rosso all'ospedale di Scorrano. La baia dei Turchi è chiamata così perché si ritiene che in questa insenatura sbarcarano nel XV secolo i guerrieri saraceni durante l'assedio a Otranto.