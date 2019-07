Jesolo (Venezia), 1 luglio 2019 - Tre bagnini presi a botte da una gang di ragazzini. E' successo ieri a Jesolo, all'interno del Consorzio Trieste, tra la folla di vancazieri e turisti. I tre assitenti ai bagnanti sono finiti all'ospedale dopo quella che è sembrata a tutti gli effetti una vera e propria spedizione punitiva. Circa una trentina i giovani - molti tra i 15 e 16 anni, italiani e stranieri residenti a Treviso e provincia - che hanno aggredito i bagnini, 'rei' a loro detta di averli spostati (al mattino i ragazzi si erano sistemati, a ridosso della torretta, una posizione non consentita per ragioni di sicurezza). Nel pomeriggio il 'raid', evidentemente ben meditato. Il gruppo ha pensato poi di filmarsi vantandosi della bravata in un video pubblicato dal ministro dell'Interno sul su profilo Facebook. "Pene severe, senza se e senza ma - tuona Matteo Salvini su Facebook -. Chi sbaglia paga".

Intanto la Questura di Venezia valuta una stretta contro gli episodi di violenza giovanile. Il Questore Maurizio Masciopinto sarà a Jesolo venerdì prossimo per presiedere una riunione operativa, in commissariato, allo scopo di rafforzare il controllo sulle area balnerai di Jesolo e di tutta la provincia. Incontrerà gli operatori turistici e in quell'occasione potrebbe annunciare "misure molto severe", simili peraltro a quelle messe in campo nel capoluogo veneto. Negli scorsi mesi a Venezia sono stati tanti gli interventi decisi personalmente dal questore per arginare il fenomeno delle baby gang.

Il presidente di Federconsorzi, Renato Cattai invoca "pene sever contro questi teppisti. Da parte nostra ci costituiremo parte civile". Cattai esprime piena "solidarietà ai nostri angeli, perché così devono essere considerati tutti coloro che ogni giorno lavorano per la sicurezza in mare. E inammissibile che succedano situazioni del genere" .

Di "profondo senso di amarezza" parla il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. "Condanno con forza questo gesto - ha detto il primo cittadino - che non può essere tollerato in alcun modo. La provocazione e la violenza non fanno parte del dna di Jesolo e dei suoi cittadini e nessuno deve sentirsi in diritto di macchiare la reputazione e l'immagine della nostra città". Zoggia sollecita anche le famiglie "chiamate per prime ad avere la responsabilità nell'educazione e nella formazione", ma anche "scuola, parrocchie e da tutti quei soggetti che a vario titolo entrano in contatto con i giovani". L'auspicio è che si crei una rete comune tra genitori e istituzioni "per formare le generazioni future ai valori del rispetto per gli altri".