Bacio alla calciatrice La Fifa sospende Rubiales Dimissioni in massa nella nazionale spagnola

di Doriano Rabotti

Fifa e Arena, come nel film di Totò. Se non fosse una storia tristissima, verrebbe voglia di buttarla in ridere. Dove non è bastata la vergogna, dove non è approdata la spinta del premier spagnolo, è arrivata solo la massima autorità del calcio, e anche questo a saper leggere tra le righe è un segno dei tempi.

Parliamo del presidente della Federcalcio spagnola: ieri la Commissione Disciplinare della Fifa, la federazione mondiale, ha sospeso provvisoriamente Luis Rubiales dopo il bacio galeotto e forzato alla calciatrice Hermoso, sul podio del titolo mondiale vinto dalle spagnole domenica scorsa in Australia. Un momento poco...hermoso, che in spagnolo significa bello: Rubiales ha tentato di minimizzare e si è barricato come un giapponese nella boscaglia, aggrappandosi alla sua poltrona quando anche le autorità politiche del suo paese ne chiedevano le dimissioni. Visto che lui non ne voleva sapere, ieri ci ha pensato la Fifa.

La sospensione temporanea "da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale internazionale" durerà 90 giorni, il tempo di aspettare la conclusione del procedimento disciplinare aperto dalla commissione della Fifa dopo le denunce ricevute. E come un qualsiasi stalker o ex fidanzato troppo possessivo, è arrivata anche la diffida ad avvicinarsi: né Rubiales, né dirigenti o dipendenti della Federazione possono contattare Jennifer Hermoso "o il suo entourage più stretto".

Ieri non sono mancate altre scene tristi di questo filmaccio in mondovisione, con la Federazione spagnola che pubblica una serie di fotogrammi allo scopo di dimostrare che la Hermoso era consenziente: non bastavano le minacce di denuncia e querela alla giocatrice da parte di Rubiales, ci mancava soltanto il ricorso al...Var per il bacio rubato. Un tentativo ancor più grottesco se si pensa che lei il giorno prima aveva spiegato senza possibilità di essere fraintesa di essersi "sentita violata", su quel podio che avrebbe dovuto ricordare come il momento più bello della sua vita sportiva. Per fortuna sono arrivati anche gesti di solidarietà: quasi tutto lo staff della nazionale femminile di calcio si è dimesso, tranne il ct Vilda (che Rubiales aveva difeso quando tutta la squadra si era ammutinata per i suoi metodi militareschi).

Insomma, c’è la Fifa intesa come federazione, e c’è l’arena mediatica dove si sta svolgendo una corrida dei valori umani. Stavamo per scrivere diritti, ma quella è una parola sensibile anche per l’organismo presieduto dallo svizzero Gianni Infantino. Che si è visto servire dal destino un bell’assist per rifarsi una verginità dopo le tante polemiche che hanno preceduto, attraversato e seguito il mondiale maschile che si è tenuto in Qatar alla fine dell’anno scorso.

Ricorderete senz’altro le tante manifestazioni di protesta, dalle fasce arcobaleno vietate ai capitani della squadre al gesto clamoroso della Germania, tutti i giocatori che al momento della foto di rito prima di una partita si portano una mano alla bocca per mimare un bavaglio e poi spiegano: "Ci hanno impedito di protestare". Il tema erano soprattutto i diritti della comunità Lgbtq+ in un paese in cui i rapporti omosessuali sono puniti con sette anni di carcere. La Fifa si è spesa moltissimo per il mondiale in Qatar, così come è ormai chiaro (vedi la campagna dell’Arabia Saudita che sta comprando i migliori talenti a palate di milioni) che con il cosiddetto sportwashing alcuni paesi stanno cercando di ripulirsi l’immagine pubblica.

Stavolta la Fifa si è schierata apertamente in favore del soggetto più debole. Era un rigore a porta vuota.

Dopo di che, se ci fosse davvero Totò, direbbe ovviamente: ma ci faccia il piacere...