Avvelenò i genitori Confessa al processo "Mamma, perdonami" Lei: meriti l’ergastolo

di Chiara Caravelli

BOLOGNA

È entrato in aula con lo sguardo impaurito e rivolto verso il basso, ha scambiato due parole veloci col suo avvocato, poi ha rilasciato una dichiarazione spontanea di fronte ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bologna. "Voglio dire la verità. Sono stato io ad aver fatto quello di cui mi accusano. Mi dispiace parlare solo ora, non l’ho fatto prima perché avevo paura". Con queste parole, Alessandro Leon Asoli ha confessato di aver ucciso il patrigno, Loreno Grimandi, 56 anni, e aver tentato di fare lo stesso con la madre, Monica Marchioni. Per lui, i giudici dell’Appello hanno confermato la condanna di primo grado a trent’anni di reclusione.

Respinta, quindi, la richiesta della procuratrice generale Silvia Marzocchi che, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto l’ergastolo. I fatti risalgono al 15 aprile 2021 quando, nella loro casa di Ceretolo di Casalecchio in provincia di Bologna, ai coniugi venne servito per cena un piatto di pennette al salmone “condite” con una dose letale di nitrito di sodio.

"Voglio assumermi le mie responsabilità – il continuo della confessione – e chiedere scusa alle persone a cui ho fatto del male. Spero che mia madre un giorno possa perdonarmi e di poter avere una seconda possibilità". Una madre che, fino a ieri, Asoli aveva accusato di essere colpevole dell’omicidio. La stessa madre che al termine dell’udienza, attraverso l’avvocato di parte civile Marco Rossi (presente in aula in rappresentanza della madre di Asoli e dell’anziana madre della vittima, Bruna Ventura), ha affermato che il figlio avrebbe meritato l’ergastolo. "Ho sentito la mia assistita – le parole del legale – subito dopo l’esito. Posso solo dire che lei si aspettava e voleva il massimo della pena con il riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti. Abbiamo parlato poco perché la signora era molto scossa per quanto successo in aula". Il legale aggiunge: "La signora Marchioni non si aspettava che dopo due anni di bugie, il figlio potesse assumersi la responsabilità di quanto accaduto. Credo sia prematuro ipotizzare se queste dichiarazioni, in futuro, potranno o meno trasformarsi in qualcosa di positivo per la mia assistita. Quello che posso dire è che, al momento, le hanno provocato soltanto altro dolore".

Una confessione che arriva dopo due anni in cui l’omicida ha costruito un castello di menzogne che ieri, schiacciato da un dolore probabilmente più grande di lui, ha deciso di far crollare confessando il delitto. Poche parole, pronunciate con la voce rotta dal pianto, prima di abbandonare l’aula chiedendo di poter tornare nel carcere bolognese della Dozza. La condanna d’Appello ha seguito quindi la scia di quella di primo grado, non riconoscendo ad Asoli l’aggravante delle motivi abietti. Proprio per quest’ultimo motivo, nel processo d’Assise, il pubblico ministero Rossella Poggioli aveva impugnato la sentenza.

C’è soddisfazione, invece, nelle parole dell’avvocato dell’imputato, Davide Bicocchi (subentrato la settimana scorsa al posto del collega Fulvio Toschi che ha rinunciato al mandato): "Alla luce di tutti gli elementi che abbiamo potuto valutare, posso dirmi soddisfatto. Non credo che la confessione abbia influito nella decisione della Corte, anzi penso non abbia avuto alcun significato dal punto di vista giuridico. Ha invece un significato importante nell’ottica di previsione di una futura reintegrazione".