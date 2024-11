“Aviaria, il virus che ha colonizzato il mondo. Qual è la situazione in Italia”

Roma, 25 novembre 2024 – Influenza aviaria, qual è il rischio in Italia? Lo abbiamo chiesto a Calogero Terregino, direttore del laboratorio di referenza europeo sul virus, attività che fa capo all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Il virus dell'influenza aviaria ha contagiato un bambino negli Usa

La storia per punti

"In Italia il virus è presente da settembre a gennaio – chiarisce Terregino -. In questo momento, abbiamo oltre 50 casi tra pollame e uccelli selvatici. I casi sono intercettati facilmente, gli animali muoiono a centinaia nel giro di pochissime ore”. L’infettivologo Matteo Bassetti dichiara: il virus va cercato. “Bisogna distinguere – risponde il direttore Terregino -. Abbiamo un rischio medio-alto legato alle persone esposte, che vivono a contatto con animali infetti o potenzialmente tali”.

“Anche per questo – ricorda il direttore del Centro di referenza europea – il ministero ha diffuso una nuova circolare, in particolare dopo i casi in Canada e Stati Uniti. Si è ribadito che gli ospedali devono monitorare, va prestata soprattutto attenzione a certe situazioni, ad esempio se la persona vive in un contesto a rischio, ha un allevamento o gestisce un centro di recupero di animali selvatici. Comunque le forme respiratorie, soprattutto in questa stagione, sono sempre sottoposte a screening, ed è previsto di verificare se sono di origine animale. Oggi c’è sicuramente una sensibilità molto maggiore”.

A questo link dello Zooprofilattico Venezie le info sull’aviaria

Secondo il direttore Terregino, c’è sicuramente da lavorare sulla comunicaizone, per far arrivare il messaggio a tutti. Spesso, infatti, molte regioni non coinvolte dall’aviaria restano all’oscuro di quel che succede. Su questo c’è sicuramente lavoro da fare, ma il sistema mi pare migliorato rispetto agli anni passati”.

Bassetti raccomanda di copiare gli Stati Uniti, che controllano gli allevamenti. “Ma la situazione negli Usa è completamente diversa – replica Terregino -. Là il virus circola nei mammiferi, nei bovini, in modo non ancora del tutto chiaro, sicuramente ci sono casi che non sono stati ancora identificati. Quindi il rischio per l’uomo è molto più alto. Nei bovini, inoltre, il virus può circolare per giorni, prima che gli animali manifestino i sintomi, come il calo nella produzione di latte”. Precisa l’esperto: “In Italia il controllo sistematico su allevamenti di bovini e pollame non si fa. Scatta solo nel caso di focolai”.

Il virus dell’aviaria, riassume Terregino, “ha colonizzato il mondo, Antartide compresa, manca solo in Australia. Ha una grandissima diffusione e ha dimostrato un grandissimo riassortimento. Dal 2001 come Centro di referenza europeo abbiamo identificato ben 100 genotipi”.

"Negli Usa – è l’analisi del direttore – la situazione è preoccupante perché il virus circola in un mammifero, non più negli uccelli selvatici. Non è una novità che faccia il salto di specie. Ma una cosa è se infetta un leone marino, un’altra se circola negli animali come le mucche, che hanno un contatto strettissimo con l’uomo”.

La conclusione di Terregino è che “stiamo prendendo la situazione sottogamba. Mi riferisco in particolare agli Stati Uniti. Mi aspettavo che un paese con queste capacità e conoscenze scientifiche avrebbe, diciamo, preso il toro per le corna cercando di eradicare la malattia. ma questo non è ancora avvenuto”.