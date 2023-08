Aveva paura dell’ex fidanzato Sofia dormiva con le amiche Lui cambiò il coltello per ucciderla

"Ieri pomeriggio sono andato da lei, da Sofia, a prendere le mie cose; ho preso le chiavi di suo padre". Pomeriggio di sabato scorso, caserma dei carabinieri di Cologno Monzese. Zakaria Atqaoui, ventitreenne nato in Italia da genitori marocchini che alle 9.20 si è consegnato alla polizia locale confessando di aver ucciso l’ex fidanzata Sofia Castelli, mette a verbale la confessione: "Mi sono nascosto in casa, dentro l’armadio della camera da letto dei genitori. Le ragazze erano uscite. Sono entrato in casa quando non c’erano persone, verso mezzanotte e mezza. Ho aperto la porta utilizzando le chiavi del padre di Sofia. Ho atteso che l’amica di Sofia, A., se ne andasse, ma lei non se n’è andata; lì è scattato qualcosa. Non riesco a spiegare cosa. Ho atteso che le ragazze si addormentassero: Sofia dormiva nella camera dei genitori e A. in quella di Sofia. Sono uscito dall’armadio, mi sono recato in cucina, da dove ho afferrato un coltello, poggiato sul lavandino, nel porta posate. Sofia dormiva. Sono tornato in camera da letto e l’ho accoltellata. Non l’ho svegliata. L’ho colpita mi sembra tre volte sul collo. Poi non ricordo più nulla. Le ferite che ho in volto me le sono procurate in un campo nei pressi del Comando di polizia locale di Cologno Monzese, dove sono andato subito dopo per calmarmi e fumare due sigarette. Avevo la nausea, non riuscivo a parlare".

I passaggi del verbale, confermati martedì nelle cinque ore di interrogatorio di convalida, sono citati nel provvedimento con cui ieri il gip Elena Sechi, pur non convalidando il fermo per non aver ravvisato il pericolo di fuga, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Atqaoui, riconoscendo le aggravanti della premeditazione, del mezzo insidioso (il nascondiglio nell’armadio) e dei futili motivi "della gelosia".

Già, la gelosia: Zakaria non riusciva ad accettare la fine della storia con Sofia, iniziata cinque anni fa e interrotta definitivamente dalla studentessa di Sociologia, dopo un estenuante tiramolla andato avanti per mesi, nei primi giorni di luglio per via "dell’ormai intollerabile possessività" del ventitreenne. A raccontarlo ai militari è stata L., una delle amiche più fidate di Sofia, che aveva dormito con lei il giorno prima del delitto nell’abitazione di corso Roma 100 e che al mattino aveva visto arrivare un fattorino con una colazione di cannoli e frappè mandata dal ventitreenne per trovare un pretesto per parlare con la ex (e per rubare da una ciotola le chiavi poi usate per l’agguato): "L’andamento altalenante della loro relazione era dovuto, spesso, alla gelosia da parte di Zakaria, che è un soggetto esasperante nel senso che faceva di tutto per ritornare con lei".

La seguiva, si presentava nei locali che lei frequentava, rispondeva alle storie su Instagram. Una settimana prima del raid letale, Atqaoui era spuntato con un amico in discoteca e aveva litigato con un ragazzo, "perché riteneva avesse mostrato attenzioni nei confronti di Sofia". Era R., che la ventenne aveva iniziato a frequentare e che Zakaria vedeva come una minaccia. Di più: sabato notte si è nascosto nell’armadio proprio perché voleva sorprendere i due insieme, dopo aver spiato il contenuto di una chat sul cellulare di lei. E invece la ragazza è rientrata all’alba con l’amica A.: "Stanotte ho dormito a casa di Sofia, lei aveva paura di stare da sola, i suoi genitori sono in vacanza in Sardegna", le sue dichiarazioni agli investigatori.

In quel momento, Atqaoui era nell’armadio a origliare: "Ho sentito quello che Sofia e A. volevano fare con R. e l’altro ragazzo il giorno seguente, ma i due in quel momento non erano nell’appartamento. Ho preso un coltello e sono andato in camera. Il coltello era con la punta spezzata e la lama seghettata. Ho pensato che non era adatto, l’ho messo nell’armadio penso per nasconderlo. Sono tornato in cucina e ho preso un altro coltello più adatto e con questo ho colpito Sofia mentre dormiva". E ancora: "Quando ho preso coscienza di ciò che era successo, ero zuppo di sangue, fuori dalla stanza. Mi sono tolto i vestiti. Tremavo. Non mi sentivo bene. Sono andato in sala, ho messo dei vestiti, credo che fossero del padre. Ho messo le scarpe di Sofia. A. non si è accorta di nulla".

Nicola Palma