Avetrana, il passato non si cancella

Da Zirma, scriveva Calvino, i viaggiatori tornano con ricordi ben distinti: un negro cieco che grida nella folla, un pazzo che si sporge dal cornicione di un grattacielo, una ragazza che passeggia con un puma legato al guinzaglio. Quello che resta attaccato ad Avetrana è ancora più disturbante: la morte di Sarah Scazzi, strangolata il 26 agosto 2010 dalla cugina Sabrina e dalla zia Cosima, che poi ne hanno occultato il cadavere con il padre Michele.

Una serie su Disney+ ha raccontato la storia inserendo il toponimo nel titolo. Il sindaco Antonio Iazzi si è lamentato sostenendo che così si associa il luogo a una comunità potenzialmente criminogena. Il tribunale di Taranto ha vietato l’utilizzo del nome. Che però alla fine è stato ripristinato da un secondo parere: menzionare il piccolo comune non ha intenti denigratori, mette solo in luce i fatti cronaca e l’impatto mediatico del caso.

Il primo cittadino si è di nuovo incupito, invidiando magari Amatrice. Dimenticando però che la stessa sorte è toccata a Cogne, a Garlasco, a Novi Ligure, al Circeo, sbalzate nella geografia parallela dei luoghi resi visibili solo dal sangue versato. Il passato non è colpa collettiva ma non si cambia, i ricordi non li scelgono nemmeno le città.