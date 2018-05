Avellino, 9 maggio 2018 - Choc ad Avellino: ancora violenza nelle scuole. Uno studente 18enne, all'esterno dell'istituto, con un pugno ha rotto il naso al suo prof. Il docente aveva semplicemente rimproverato il ragazzo, che girava con il motorino dentro al cortile scolastico. Lo studente, assieme ad altri compagni, prima dell'inizio delle lezioni stava creando scompiglio tra i presenti, con impennate e accelerate improvvise. A quel punto l'insegnante di 46 anni dell'Istituo tecnico si è avvicinato a l gruppo chiedendo di smetterla immediatamente. E lì si è scatenata la furia: insulti e poi il destro micidiale.

Il 18enne dopo l'aggressione è entrato in classe come niente fosse. La vittima, invece, era a terra con il volto completamente insanguinato. La dirigenza scolastica si è subito messa in moto per far luce sull'accaduto. La vice preside non ha voluto commentare l'accaduto con i cronisti locali, spiegando soltanto: "Ogni valutazione sarà fatta dopo la relazione del docente". Le ipotesi di provvedimenti: un'eventuale sanzione e la sospensione dello studente.

Intanto, l'eco della notizia ha fatto il giro d'Italia diventando virale sui social. Domani è stato indetto un consiglio di istituto dove si discuterà il gravissimo episodio. Sembra, comunque, che il professore colpito abbia deciso, almeno al momento, di non denunciare il giovane. L'idea del docente è quella di chiarire completamente la vicenda, organizzandosi sui passi da compiere assieme alla dirigenza scolastica. La Squadra mobile di Avellino ha trovato lo studente aggressore e l'ha sentito, la momento solo come persona informata dei fatti.