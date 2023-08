Notte di follia ad Avellino: investe due ragazzi e poi viene linciato dalla folla

Notte di follia e violenza ad Avellino, dove un uomo ha prima dato di matto investendo due ragazzi ed è poi stato aggredito una volta sceso dall'auto. Tutto è successo nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto nella zona delle vie Nappi e Rampa Macello. Un uomo di 45 anni stava tornando a casa in auto, quando ha trovato la strada sbarrata da una folla di ragazzi che stavano vivendo la loro serata in compagnia.

Scene del genere, con la folla di giovani in strada e le auto che non riescono a passare, capitano spesso nelle grandi città: basti pensare al centro di Roma o alle strade della movida milanese. Quello che non è consueto è quello che è accaduto in reazione a questo episodio.

L'uomo ha quindi cercato di farsi largo in auto, venendo però letteralmente aggredito dai ragazzi. Che non avevano alcuna intenzione di farlo passare. La tensione è salita alle stelle, con il 45enne che inveiva contro di loro e i ragazzi che hanno iniziato a colpire l'auto. Da qui la sua folle reazione: ha ingranato la marcia ed è partito, finendo per investire due dei giovani che occupavano la strada. Sul posto sono poi arrivate due ambulanze che li hanno soccorsi.

L'uomo è sceso dall'auto e ha poi sfidato la folla. Che ha risposto quasi linciandolo con calci e pugni. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che lo hanno salvato. Tutto si è concluso per lui con qualche ferita al volto.