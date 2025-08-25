Avaria per nave Msc con 8.500 a bordo al largo di Ponza

Avaria alla nave "Msc World Europa" a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza: il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07.25 di questa mattina quando la nave da crociera in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori.

La vicenda

La situazione a bordo, dice la Guardia Costiera, risulta tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo. Due rimorchiatori sono già partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. I mezzi in questione impiegheranno circa due ore per raggiungere la nave. Per effettuare le verifiche necessarie utili a risolvere l’avaria stanno raggiungendo la struttura anche tecnici specializzati della Compagnia. Anche il centro secondario di soccorso marittimo di Civitavecchia sta monitorando costantemente la situazione tramite i sistemi di monitoraggio e i contatti diretti con la nave e l’armatore. Stando alle fonti, le operazioni di rimorchio dovrebbero durare dalle 8 alle 9 ore, pertanto l’arrivo a Napoli della nave è previsto per la nottata. I tecnici sono già al lavoro per garantire l’attracco nel porto del capoluogo campano.

“Siamo fermi da stamattina alle 5 e mezzo”

“Siamo ad eliche spente, fermi, con l'isola di Ponza alle spalle, e adesso c'è la guardia costiera. Praticamente i servizi sono attivi però è arrivata la guardia costiera è salito qualcuno a bordo, è dalle 5 e mezzo di questa mattina che siamo con i motori spenti”. A raccontarlo un testimone presente sulla Msc World Europa, ferma a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza. “Hanno ripristinato tutti i servizi – continua –. Praticamente la nave è operativa dal punto di vista logistico però per quanto riguarda l'autonomia è tutto fermo, i motori sono ancora bloccati”. La situazione a bordo non appare comunque preoccupante, come dimostrano le immagini rappresentanti i vacanzieri che prendono il sole e fanno il bagno in piscina.