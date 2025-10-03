Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Gaza, campo largo mutilato
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Autovelox, cosa cambia a dicembre con la mappa di Salvini. Nuova ordinanza della Cassazione

La Suprema Corte ribadisce il ‘consolidato’ orientamento della giurisprudenza sugli occhi elettronici e con l’ormai noto nodo della mancata omologazione dà ragione a un automobilista multato

Non abbassa mai la guardia l’Associazione nazionale Migliore Tutela che da tempo segue da tempo le vicende dei molti automobilisti...

Per approfondire:

Roma, 3 ottobre 2025 – Autovelox: nuova ordinanza della Cassazione che dà ragione a un automobilista multato e annulla la sanzione per la mancata omologazione dello strumento, nodo mai risolto, nemmeno dal nuovo codice della strada. Proprio mentre il ministro dei Trasporti Matteo Salvini fa partire il censimento in tutta Italia, che ne è piena, i sindaci hanno tempo fino al 30 novembre per comunicare al Mit che tipo di apparecchi hanno installato e dove. Se i dati non verranno comunicati, gli strumenti non si potranno utilizzare. 

Ma andiamo con ordine.

Autovelox e multe, 4 cose da sapere
Autovelox e multe, 4 cose da sapere

Cassazione (ancora) sui velox: devono essere omologati

Con l’ordinanza 26521 del 1 ottobre, la Cassazione, seconda sezione civile, ha ribadito gli ormai numerosi pronunciamenti della Suprema Corte. Dando ragione a un automobilista che aveva presentato ricorso per una multa, la polizia municipale gli contestava di aver violato l’articolo 142 del codice della strada mentre percorreva una statale alla velocità di 88,40 chilometri all’ora, mentre il limite era di 70 km/h.

La storia dell’automobilista multato

Il tribunale di Pescara aveva rigettato l’appello nel 2021 e aveva confermato la legittimità della pronuncia di primo grado, considerando sufficiente un dato: l’apparecchiatura elettronica risultava approvata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, non considerando quindi necessaria lomologazione del ministero dello Sviluppo economico.

A questo link del Mit il decreto autovelox

Una giurisprudenza ormai consolidata

La sentenza della Cassazione rinvia a quello che definisce un orientamento ormai consolidato. L’apparecchiatura avrebbe dovuto essere omologata dal ministero dello Sviluppo economico ma era stata invece “(solo)” approvata con provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, privo di competenza. 

Le ordinanze della Cassazione sui velox

C’è quindi un richiamo alle ordinanze precedenti della Suprema Corte, a partire da quella del 18 aprile 2024 numero 10505 che ha fatto scuola: affermava illegittimo l’accertamento eseguito con autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente sul piano giuridico all’omologazione ministeriale prescritta dall’articolo 142 comma 6”.

Cosa stabilisce il codice della strada

Il comma 6 dell’articolo 142 stabilisce un principio molto chiaro, scrivono i giudici: “Solo le apparecchiature debitamente omologate forniscono dati da ritenersi fonti di prova”.

La mappa di Salvini e gli obblighi dei sindaci

Chiarisce in una nota il Mit: “Le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale, già abilitati all'inserimento attraverso le credenziali rilasciate del CED della Direzione Generale Motorizzazione, devono inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento”. Queste le richieste principali:

  • marca
  • modello
  • tipo
  • l'eventuale versione
  • matricola
  • estremi del decreto MIT di approvazione o di estensione del dispositivo o sistema.

"Ogni variazione va comunicata”

Il ministero precisa anche che “ogni variazione o modifica rispetto ai dati inseriti deve essere immediatamente comunicata”. Tutto questo viene definito come “la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi”.

Più volte il ministro Salvini ha ribadito che non saranno più tollerati autovelox usati solo per fare cassa e non sicurezza stradale. Di certo, gli occhi elettronici garantiscono ai sindaci entrate davvero significative. Nel 2024, ha fatto i conti il Codacons, le principali 20 città italiane hanno ricavato oltre 62 milioni dalle multe.

"Sicurezza stradale? Si fa con l’articolo 141”

Giorgio Marcon, perito veneto del Centro tutela legale, associazione di consumatori che assiste automobilisti in tutta Italia nei ricorsi, sulla sicurezza stradale fa notare: “Argomento che sta a cuore anche a noi, per realizzarla bisogna riferirsi all’articolo 141 del codice, che sanziona la velocità pericolosa. Posso andare anche a 50 all’ora, se sono vicino alle strisce pedonali sono sanzionabile. I veicoli vanno fermati subito, se si vuol fare davvero prevenzione”.

 

