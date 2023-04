Autovelox, bancomat dei paesini Multe a raffica e incassi da città Salvini: uso improprio, ora basta

di Riccardo Jannello

ROMA

Autovelox dolori degli automobilisti, gioia delle amministrazioni: una situazione che mette in subbuglio la popolazione se fosse sempre vero che questi sacrosanti sistemi di rivelazione della velocità che dovrebbero assicurare tutela e sicurezza sulla strade in realtà vengono usati dai Comuni per fare cassa, un bancomat sicuro che si fa ancora più ricco con limiti di velocità più stretti. Rispondendo ieri al question time della Camera il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, è stato piuttosto duro: "Condivido la necessità della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox per evitare gli usi impropri visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa. E lo dico forte della lotta per la sicurezza sulle strade. Bisogna trovare il modo di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche di automobilisti e motociclisti".

Il Codice della strada su cui si sta lavorando interverrà sulla materia: "I tecnici del ministero delle Infrastrutture e quelli dell’Interno stanno valutando gli adeguamenti alle richieste che arrivano dai Comuni". I ricavi che i Comuni hanno avuto da questi apparecchi, pur mappati da Google e dai navigatori, sono in rialzo. L’ultimo riferimento utile è quello del 2021 con introiti per 46,9 milioni, 12 circa solo a Milano, ma ben 4.986.830 a Melpignano, la capitale salentina della Taranta, che batte Roma, Firenze e Bologna. Altro dato che sorprende quando si va ad analizzare il dettaglio è un comune di 360 abitanti che ha fatto cassa con l’autovelox per 552mila euro; se la somma assoluta può non essere rilevante, ciò che colpisce è che a Colle Santa Lucia, nel Bellunese alle pendici delle Dolomiti, ogni cittadino pagherebbe multe annue per 1.533 euro, più la penalizzazione dei punti sulla patente. Si tratta di piccoli centri che sono su strade molto percorse e poco controllate fisicamente. Sono così le apparecchiature a sorprendere automobilisti che spingono l’acceleratore dove il traffico latita.

Nel passato fece scalpore il caso di Santa Luce, in provincia di Pisa. Come risolvere l’annoso problema del rapporto fra sicurezza in strada e tasche del cittadino meno bucate? "La velocità eccessiva continua a produrre morti e feriti e in tal senso gli autovelox, se installati correttamente e nel rispetto delle leggi, possono contribuire a salvare vite umane", sottolinea Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che però afferma "come troppo spesso il loro utilizzo non ha nulla a che fare con la sicurezza". Massimiliano Dona, leader dell’Unione italiana consumatori, si scaglia contro le "postazioni troppo spesso piazzate in modo nascosto subito dopo una curva e non correttamente segnalate e visibili come previsto dal codice". Il deputato di Forza Italia Andrea Caroppo, pugliese e avvocato e già membro del Parlamento europeo, segnala come le nostre strade siano "pattugliate" dal doppio degli autovelox della Germania e dal triplo della Francia. Sulla questione è tornato anche Simone Baldelli, che nella precedente legislatura è stato per Forza Italia, presidente della Commissione parlamentare d’ inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e che ha fatto una lunga battaglia: "Il governo regoli al più presto gli autovelox senza subire veti". Una ricetta la offre una petizione di Fratelli d’Italia in un comune del Pavese, Gambolò, 10mila abitanti: "Basta alzare i i limiti di velocità".