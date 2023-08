Autostrada di sangue Scontro tra un pullman e un tir Almeno trenta feriti, tre gravi

Si è temuta la strage sull’A4 in Friuli ieri sera verso le 19,30, Uno spaventoso scontro sull’autostrada in direzione Trieste tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro, tra un pullman e un tir ha provocato almeno trenta feriti e contusi. Fra loro tre sarebbero gravi. I soccorritori hanno dovuto estrarre diverse persone sotto le lamiere.

Oltre alle tre persone giudicate in grave pericolo di vita e ai numerosi feriti ci sono almeno una decina di persone che hanno riportato lesioni non gravi ha reso noto ieri sera il Sores – la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia – che ha coordinato le operazioni di soccorso sull’incidente. "Tutte le persone sono state liberate dalle lamiere", hanno annunciato verso le 22 i soccorritori escludendo la presenza di morti.

Il pullman coinvolto sarebbe ucraino e avrebbe tamponato un tir polacco che si stava immettendo in una piazzola di sosta. La dinamica non è ancora chiarissima. Non c’era un traffico particolarmente intenso e la visibilità era buona. La polizia stradale dovrà ora accertare le condizioni di salute dei conducenti e capire come il pullman possa avere tamponato con tanta violenza il tir che stava accostando. Un guasto tecnico? Una distrazione? Un malore? Le spiegazioni sono ancora solo ipotesi, tutte da accertare.

I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale, per gli altri si è organizzata una palestra nel comune di Porpetto. Fra i feriti anche diversi bambini che viaggiavano con le loro famiglie. I soccorritori e i loro familiari hanno dovuto tranquillizzarli oltre che medicare quelli rimasti contusi. Pare che il pullman trasportasse turisti provenienti dall’Ucraina.

Il tratto di autostrada è stato chiuso a lungo, con importanti ripercussioni sul traffico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30, come si diceva, nel tratto a tre corsie all’altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Friuli.

Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proveniva da Venezia.

Sul posto sono accorsi decine di soccorritori del 118, cinquanta Vigili del fuoco, il personale della Concessionaria autostradale, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

È stata proclamata la maxi emergenza sanitaria e sono stati mobilitati tutti gli ospedali della zona. L’istituzione immediata dell’uscita obbligatoria ha dirottato il traffico fuori dall’autostrada anche per favorire i soccorsi.

Gli infermieri della centrale operativa della ’Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Friuli’ hanno gestito il drammatico incidente inviando subito due elicotteri oltre che numerose ambulanze. È stata coinvolta anche la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che è accorsa con varie squadre.