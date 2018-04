Savona, 20 aprile 2018 - Momenti di paura per un incidente in una galleria dell'Autostrada A10. Il pullman su cui viaggiavano una trentina di studenti marchigiani ha preso fuoco nel tratto tra Savona e Spotorno.

Ragazzi tutti salvi anche grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno favorito l'allontanamento dal mezzo dei giovani e dell'autista. Sul posto anche quattro ambulanze inviate dalla centrale operativa.

La Polstrada ha temporaneamente chiuso il tratto autostradale per consentire il transito dei mezzi di soccorso. Chiuso anche il tratto in direzione opposta per il denso fumo che riduce la visibilità in carreggiata.

#Savona #20apr 11:00, concluse le operazioni di spegnimento da parte dei #vigilidelfuoco sulla #A10 per l’#incendio di un bus turistico in galleria: salve le persone a bordo, in atto la rimozione del mezzo e l’aerazione del tunnel. Tratto stradale chiuso #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/V7S05VVzWc — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 20 aprile 2018

CODE - Sull'autostrada A10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia, si registrano 6 km di coda in corrispondenza dell'allacciamento A10/A06 in conseguenza della chiusura di tratto tra l'allacciamento A10/A06 e Spotorno. Per gli utenti che da Genova sono diretti verso Ventimiglia, dopo l'uscita obbligatoria di Savona si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada a Spotorno.