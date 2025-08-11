Anastasia è stata soffocata: l’autopsia conferma i sospetti sul duplice omicidio di Villa Pamphilj

Roma, 11 agosto 2025 – Anastasia Trofimova è morta soffocata. La conferma arriva dagli esami istologici effettuati sul corpo della 29enne russa, trovata senza vita insieme alla figlia di 11 mesi nel parco di Villa Pamphilj a Roma il 7 giugno scorso. Per entrambi gli omicidi è indagato Francis Kaufmann, inizialmente conosciuto come Rexal Ford, l’americano di 46 anni, dai tanti alias, che a maggio si era trasferito nella Capitale da Malta con la compagna e la figlioletta Andromeda. Secondo l’autopsia la bambina (l’esame del Dna ha confermato che Kaufmann è il padre biologico) è stata strangolata qualche giorno dopo il decesso della madre, sul cui corpo invece non c’erano apparenti segni di violenza. I nuovi accertamenti autoptici eseguiti dall'Istituto di medicina legale dell'Università Cattolica attestano invece la morte per soffocamento della cittadina russa.

Kauffman era stato fermato in Grecia pochi giorni dopo il ritrovamento dei corpi di madre e figlia ed estradato in Italia. Attualmente si trova nel carcere di Rebibbia. Durante l’interrogatorio davanti al Gip è rimasto in silenzio.

Nei primi giorni di giugno la famiglia era stata avvistata dai residenti romani. La coppia con la bambina si lavava al mercato di via Gregorio VII, e dormiva in una tenda a Villa Pamphilj. In due occasioni, l’uomo era stato identificato (aveva dato il passaporto falso di Rexal Ford), dopo che i passanti ne avevano denunciato l’ubriachezza molesta. La prima volta c'erano anche Anastasia e la bimba con lui. La seconda il 46enne era solo con la piccola: a stento si reggeva in piedi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti a quel punto la donna era già morta. Da lì a pochi giorni il californiano avrebbe eliminato anche la figlia. La Questura di Roma ha aperto un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità omissive. Gli agenti potevano intervenire diversamente? Hanno sottovalutato i rischi? Almeno Andromeda poteva essere salvata?