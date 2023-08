Furto lungo l’Autobrennero: rubati gioielli per 5 milioni a commerciante tedesco

Bolzano, 2 agosto 2023 - Una sosta di qualche minuto alla stazione di servizio e i ladri gli portano via gioielli e pietre preziose per un valore di 5 milioni di euro. Vittima del furto un commerciante tedesco che stava rientrando in Germania da una fiera di settore in Italia. La vicenda è avvenuta a fine luglio, ma è stata resa nota oggi dopo l'arresto di uno dei malviventi.

Probabilmente il commerciante di preziosi è stato pedinato: i ladri sono entrati in azione dopo che aveva parcheggiato la vettura nell'area di servizio Isarco Est, lungo la corsia nord dell'autostrada 'A22 del Brennero' tra Bolzano Nord e Chiusa/Val Gardena, forzando il bagagliaio e portando via la valigetta. Quindi si sono dati alla fuga. Quando il tedesco è tornato all'auto, si è accorto del furto e ha dato l'allarme.

Grazie alle riprese della videosorveglianza la polizia è velocemente risalita a uno dei delinquenti, che è stato dunque arrestato. Le indagini però proseguono per individuare i complici e soprattutto, scoprire se ci sia stato un basista che abbia dato le indicazioni sul commerciante tedesco.