Auto va contromano. Morti due amici 19enni

Due amici di Quartu Sant’Elena, Federico Cubeddu e Thomas Frau, non ancora 20enni, sono morti a Cagliari in un frontale con un Suv, non lontano dai locali notturni. L’auto grigia con a bordo i due 19enni e un loro amico 18enne, seduto sul sedile e rimasto ferito, prima dell’impatto ha percorso poche centinaia di metri contromano.