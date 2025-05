Auto sulla folla: feriti 47 tifosi. Dramma alla festa del Liverpool

Auto piomba sulla folla al termine della parata su bus scoperto del Liverpool per la vittoria della Premier League. È di 27 feriti ricoverati in ospedale su 47, due dei quali – incluso un bambino – in gravi condizioni il bilancio del fatto di sangue avvenuto ieri a Liverpool, dove un’auto guidata da un 53enne britannico bianco, poi arrestato, ha falciato deliberatamente i pedoni a margine della parata della vittoria dei Reds, trionfatori del campionato di calcio inglese. Altri 20 tifosi sono stati invece medicati sul posto. Il dramma si è consumato lungo la centrale Water street intorno alle 18, quando il traffico era stato appena riaperto dopo il passaggio della squadra di calcio campione d’Inghilterra. Secondo testimonianze e video, l’auto sembra essere andata contro la folla volontariamente e senza rallentare fino a quando non si è fermata, accerchiata da polizia e persone. "Scene spaventose" ha commentato il primo ministro Keir Starmer. Quanto accaduto, però, ha fatto sapere la polizia, non è trattato come terrorismo. L’investitore ha rischiato il linciaggio.