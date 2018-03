Ceccano (Frosinone), 6 marzo 2018 - Due ventenni, un ragazzo e una ragazza, sono morti in un incidente stradale nei pressi di Ceccano, in provincia di Frosinone. Le due vittime, originarie del posto, questo pomeriggio stavano percorrendo in macchina la strada che dalla Monti Lepini porta a Ceccano, via Cirello Nuovo, quando la vettura sulla quale si trovavano, una Suzuki, è finita schiacciata contro un tir.

La dinamica è ancora da accertare. Sul posto intervenuti vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, gli agenti della polizia locale di Ceccano e il personale del 118.

Sulle strade del frusinate si tratta del secondo incidente mortale in breve tempo: solo quattro giorni fa a perdere la vita erano stati tre giovani di ritorno da una serata con gli amici.