Auto si ribalta di notte, muore una 13enne. Era con la mamma

Incidente mortale la notte scorsa in via Laurentina a Roma. Una 13enne, Gaia Menga, ha perso la vita dopo che l’auto su cui si trovava con la madre e un’amica si è ribaltata più volte, intorno alle 2. La 13enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Sant’Eugenio dove è morta per le ferite riportate. Sono risultate entrambe negative al test per le droghe le due donne che erano nell’auto. All’alcoltest una delle due è risultata negativa mentre per l’altra l’esito del test è stato leggermente sopra 0,50: qualora fosse accertato che era lei alla guida incorrerebbe in una sanzione amministrativa. Al momento è escluso il coinvolgimento di altri veicoli. L’auto arrivata all’altezza di via Giovanni Gutenberg ha impattato contro la rotatoria ribaltandosi più volte. Ora dovrà essere accertata la velocità dell’auto e chi era alla guida al momento dell’incidente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale X Gruppo Mare.