Auto precipita da un ponte . Muore un altro ventenne. Lo trova il padre pompiere

L’auto con cinque ragazzi precipita dal ponte lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura, nel nord della Sardegna. Tornavano da una festa in una casa privata. Uno di loro muore, Omar Masia. Era il figlio di un vigile del fuoco: proprio il padre è stato fra i primi a intervenire per prestare i soccorsi.

L’INCIDENTE

I ragazzi tornavano da una festa: erano a bordo di una Bmw che ha sbandato ed è uscita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento, cadendo poi dal ponte vicino a L’Agnata, la zona dove viveva Fabrizio De André. Il parapetto del ponticello non è riuscito a contenere l’impatto con l’auto. Uno dei cinque ragazzi dopo l’incidente è riuscito ad arrivare a una casa vicina per chiedere aiuto. La donna ha detto a La Nuova Sardegna che ha sentito un colpo alla porta e ha subito aperto: "C’era un ragazzo che diceva di aver avuto un incidente: ‘In quattro siamo usciti, il quinto no’, ha detto". Sono stati chiamati i soccorsi.

IL PADRE E IL FIGLIO

Anche il padre del ragazzo deceduto, Massimiliano Masia, si è avvicinato all’abitazione dopo la scoperta della morte del figlio: "Ho chiesto cosa potessi fare, gli ho dato un bicchiere d’acqua", ha raccontato la donna. "Questa strada esiste dal 1953, non era mia successo niente di simile", dicono gli abitanti della zona. Omar Masia era elettricista e aveva 25 anni. Fabio Albieri, sindaco di Calangianus il suo paese, su Facebook lo descrive come "un ragazzo solare, pieno di vita, un grande lavoratore. La sua luce, che ha saputo illuminare chiunque lo conoscesse, si è spenta troppo presto. Come comunità ci stringiamo con affetto e dolore alla mamma Manuela, al papà Massimiliano, ai familiari e agli amici. Non ci sono parole davanti a una perdita così grande. Ciao Omar".

I VIGILI DEL FUOCO

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari Antonio Giordano ha detto che "Massimiliano, che ha dedicato la vita a correre incontro al pericolo per salvare gli altri, si è trovato di fronte all’incidente più devastante, quello che ha coinvolto la persona che si ama più di tutti: è una ferita che va oltre ogni comprensione. Il suo coraggio e la sua professionalità, che lo hanno guidato in innumerevoli soccorsi, lo hanno portato ad essere lì, in quel momento tragico, e per questo non possiamo che stringerci in un silenzio rispettoso e profondo. Ha fatto tutto ciò che era umanamente possibile, e lo ha fatto con l’amore di un padre e la forza di un vigili del fuoco".