Auto fugge all’alt dei carabinieri. Morto un 27enne, grave il cugino

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto ieri sera a Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). Le vittime sono un trevigiano di 27 anni, Simone Stepich, che sedeva accanto al conducente, M. S., 37 anni, cugino della vittima, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Treviso.

Secondo i primi accertamenti è risultato che il conducente ferito, già conosciuto alle forze dell’ordine, guidava senza patente perché revocata. Lo stesso risulta inoltre fosse sottoposto a libertà controllata con obbligo di firma in provincia di Lucca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118. L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Da una ricostruzione dei carabinieri, l’auto poco prima era passata a forte velocità di fronte a un autoradio di Castelfranco che ha tentato di inseguirla. ma che si è ritrovata davanti alla vettura già uscita di strada. In località Sant’Andrea Oltre Muson l’auto, una Ford Fusion, è uscita infatti di strada andando prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero per poi ribaltarsi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri non c’è stato alcun contatto tra la Ford Fusion e l’auto dei carabinieri.