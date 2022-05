Auto contro asilo a L'Aquila, l'incidente maledetto. "Tommaso era un bimbo dolcissimo"

L'Aquila, 18 maggio 2022 - Tutta Italia è sotto choc per il tragico incidente di oggi in un asilo a L'Aquila. Nel pomeriggio un'auto parcheggiata ha improvvisamente iniziato a muoversi lungo una discesa, prendendo velocità e andando a sfondare il cancello dell'asilo. La vettura ha investito diversi bambini che giocavano nel cortile della scuola dell'infanzia Primo Maggio, in frazione Pile: sei i piccoli travolti, tutti di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Uno di loro è morto poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso. Si chiamava Tommaso. Feriti gli altri cinque, una bambina è in gravi condizioni: trasportata all'ospedale Gemelli di Roma, si trova in prognosi riservata. E mentre si cerca di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto, giungono le prime reazioni. Unanime il cordoglio della politica per un dramma che, se mai avrà una spiegazione, non potrà mai trovare un senso.

Una mamma

"Tommaso era un bambino molto simpatico, un bimbo molto tranquillo e sereno, sensibile e dolcissimo", racconta la mamma di una compagna del bambino morto nel tragico incidente. "Spesso si abbracciavano con mia figlia sia quando arrivavano a scuola sia quando uscivano, in un una immagine davvero emozionante". E aggiunge: "È una tragedia immane che ci lascia sconvolti come sono sconvolti i nostri bambini, anche se non lo danno a vedere. Ora dobbiamo stare vicini a loro per tutelarli dal trauma ma dobbiamo anche stringerci intorno alla famiglia di Tommaso e dei feriti".

Le maestre

Nel cortile della scuola dell'Infanzia di Pile, sulla Salaria Est, regnano sgomento e paura. Sono le maestre che, seppur nel momento delicatissimo, cercano di pensare prima di tutto ai bambini e alle loro famiglie. Hanno tentato di gestire un pomeriggio drammatico, accogliendo i genitori dei piccoli, a partire da quelli rimasti coinvolti nell'incidente. Una situazione resa ancora più critica dal momento che alcuni di loro - per ragioni di protocollo e tempestività -non hanno potuto accompagnare i figli all'interno dei mezzi di soccorso".

Una delle insegnanti della scuola primaria che fa parte dell'istituto comprensivo parla con i giornalisti, chiedendo l'anonimato. "La priorità è evitare che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall'incidente, con l'auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso".

Mentre parla, una barella con una bimba sfila tra la gente. "Con alcuni bambini - riprende la maestra - abbiamo cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo. Ma quanto è difficile".

Le reazioni

"Mi stringo con profonda commozione al dolore delle famiglie e della comunità scolastica". Così il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi che ha contattato la dirigente dell'istituto per trasmetterle la sua vicinanza e il suo cordoglio. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino. Annullato l'evento con Giorgia Meloni che era previsto per domani in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. Ed è la stessa leader di Fratelli d'Italia a esprimere "vicinanza" alle famiglie colpite. Il cordoglio è trasversale. "Una maledetta fatalità che ha determinato una tragedia immane", dichiara Francesco Boccia, deputato e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale Pd. "Sono profondamente addolorata", scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. "Non riesco a immaginare il dolore dei genitori e dei bambini coinvolti". Anche la deputata M5s ed ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina parla di "tragedia inimmaginabile".