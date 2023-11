Auto-bomba tra Canada e Usa. Schianto al check point, due morti. L’Fbi: "È un attacco terroristico"

Due uomini sono morti carbonizzati nell’auto che si è schiantata ad altissima velocità contro un casello della polizia di frontiera sul Rainbow International Bridge, il ponte che collega il confine del Canada con quello degli Stati Uniti. È successo ieri, poco prima di mezzogiorno (ora americana, le 18 circa in Italia), in una zona turistica a due passi dalle cascate del Niagara. L’Fbi indaga per terrorismo e nel Paese a stelle e strisce torna la paura degli attentati. I valichi tra i due Paesi sono stati chiusi. Così come sono stati sospesi i voli internazionali all’aeroporto di Buffalo.

L’atto terroristico – se l’ipotesi dovesse essere confermata – si è consumato proprio alla vigilia della festa del ringraziamento. Il presidente americano Joe Biden, che si trova con la famiglia a Nantucket per il Tanksgiving, viene tenuto costantemente informato ed è in diretto contatto col premier canadese Justin Trudeau che ha già riferito in parlamento parlando di "situazione grave". L’auto con i due uomini a bordo, secondo una prima ricostruzione, si era mossa dal territorio canadese per entrare in quello americano, ma l’esplosione è avvenuta sul suolo canadese. Il veicolo, dopo essere stato identificato a un primo posto di blocco, era stato dirottato a un secondo livello di controllo secondario. A quel punto l’autista ha accelerato ed è andato a colpire a 150 chilometri l’ora una struttura di sicurezza del ponte dove ci sono le guardie di frontiera, incendiandosi per poi esplodere subito dopo. Due feriti, seppur in modo lieve: una guardia di frontiera e un passante. Autorità americane e canadesi stanno lavorando in totale sintonia per riuscire a identificare la provenienza del veicolo e dei suoi due occupanti.

Solo 48 ore prima, durante un’audizione del Senato il direttore dell’Fbi, aveva lanciato l’allarme mettendo in guardia contro possibili attentati terroristici anche ad opera di lupi solitari o di cellule in sonno radicalizzate anche via internet e decise a colpire dopo i pesanti bombardamenti di Israele a Gaza. Molte delle persone radicalizzate possono risiedere sia in Canada sia negli Usa e sono abituate a condurre una vita da insospettabili.

Decine di agenti dell’Fbi e specialisti dell’antiterrorismo, assieme a centinaia di poliziotti americani e canadesi, stanno esaminando i resti del veicolo, per capire se l’auto bomba potesse essere destinata non a far saltare o danneggiare il Rainbow Bridge, ma piuttosto a transitare negli Stati Uniti per colpire qualche bersaglio molto più importante e affollato, visto che oggi si attendono migliaia di persone per le strade per la festa del ringraziamento. L’obiettivo è anche quello di risalire all’identità dei due occupanti del mezzo deceduti.

Secondo alcuni analisti i due occupanti del veicolo, provenienti dal territorio canadese erano diretti negli Stati Uniti, e quando si sono visti senza scampo per non farsi prendere vivi avrebbero deciso di forzare il secondo posto di blocco dentro il confine americano cercando di creare il maggior danno possibile. In un primo tempo si era diffusa la notizia che fra le ceneri del rogo fossero stati trovati frammenti di un detonatore, ma la notizia in nottata non era stata ancora confermata.