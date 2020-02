Roma, 20 febbraio 2020 - Ancora un autista di autobus aggredito a Roma. L'episodio è accaduto questa notte in via del Serafico, quartiere Eur, quando il conducente dell'autobus Atac della linea 716 ha dato l'allarme, segnalando di essere stato aggredito da un uomo che pretendeva di scendere prima della fermata prevista. A un suo rifiuto, l'uomo lo ha preso a pugni alla testa e alle braccia, poi è scappato. Sono state effettuate ricerche in zona, ma al momento l'aggressore non è stato rintracciato.

Il conducente, romano di 59 anni, ha riportato lievi lesioni ed è stato trasportato dal 118 per accertamenti all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto i carabinieri della Compagnia Eur e i colleghi del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato le indagini per rintracciare l'aggressore.