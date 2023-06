Aumentano le partenze dalla Libia, l’analista: "Haftar usa i disperati"

ROMA

"In Libia ci sono un governo a Tobruk e uno a Tripoli, ma né il primo né il secondo sono autorevoli e in grado di fermare il flusso dei migranti. Anzi, in qualche caso ne fanno un uso politico". Così l’analista Federica Saini Fasanotti dell’Ispi (Istituto Studi di politica internazionale), grande esperta di Libia.

Quali sono le differenze, sui migranti, tra i governi della Tripolitana e della Cirenaica?

"In Tripolitania storicamente ci sono gruppi di milizie, dei veri e propri cartelli criminali, che hanno l’oligopolio dell’uso della forza e il governo deve venire a patti con loro, anche pagandoli. Queste milizie fanno più o meno quello che vogliono e uno dei traffici da cui traggono maggiore profitto è il traffico di migranti".

E invece in Cirenaica?

"In Cirenaica la situazione è leggermente diversa perchè lì il controllo sta più o meno nelle mani dell’esercito di Haftar. Se è vero che il barcone naufragato nelle acque greche era partito da Tobruk, allora è difficile credere le autorità nion se ne siano accorte".

Questo vuol dire che in Cirenaica si fa probabilmente un uso “politico“ dei migranti?

"Esatto. E non mi stupisce. Ultimamente c’è stato un aumento della partenze dalla Cirenaica, che è ben più lontana dall’Italia rispetto alla Tripolitania. Come mai? Il sospetto è che qualcuno li lasci andare. ".

È quindi opportuno trattare con Haftar?

"La scuola diplomatica dice che è sempre bene trattare. Ma io trovo che siccome Haftar è un criminale di guerra ed è notoriamente inaffidabile, trattare con lui lo legittima ed espone al rischio che nella trattativa usi i migranti in modo spregiudicato per alzare la posta e ottenere ancora più aiuti".

Alessandro Farruggia