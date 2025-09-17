Audio rubati, Bova in Procura. Sotto inchiesta il pr Monzino

L’attore Raoul Bova è stato ascoltato per circa un’ora in Procura, a Roma, in relazione all’indagine che lo vede parte offesa sul caso degli audio rubati. I pm di Piazzale Clodio procedono per il reato di tentata estorsione ai danni di Bova. Gli audio, diffusi senza consenso, riguardano una conversazione privata via chat tra l’attore e una modella. Il contenuto è stato successivamente rilanciato sui social.

La vicenda era iniziata quando sul telefono dell’attore era arrivato un messaggio in cui un mittente ignoto lo aveva avvisato che gli audio potevano essere diffusi per danneggiarlo. "Nel corso dell’atto istruttorio il mio assistito – spiega il legale David Leggi –ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane". Quello in corso è un momento complesso per lo stesso Bova, l’ex compagna Rocío Muñoz Morales e le due figlie, Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e 2018. "Sto attraversando un periodo difficile – ha confidato qualche giorno fa l’attore durante la presentazione del programma ’Freeze-Chi sta fermo vince’ –, non lo nego, ma posso dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo".

Nell’ambito della vicenda giudiziaria il pr Federico Monzino è stato iscritto dalla Procura nel registro degli indagati con l’accusa di tentata estorsione. Stando alla tesi degli inquirenti, Monzino, a fine luglio, avrebbe orchestrato un piano nel tentativo di acquisire un profitto da Bova. Come? Spaventando l’attore, dicendogli di essere pronto a rivelare la relazione con la modella. Sarebbe stato Monzino a impossessarsi dei messaggi e dei vocali scambiati dalla modella con Bova. Quindi avrebbe girato il materiale a Fabrizio Corona che ha reso pubblica la liason. Nelle scorse settimane il cellulare del 29enne pr milanese era stato sequestrato dalla polizia.