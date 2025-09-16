Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Patrimonio Robert RedfordFigli Robert RedfordKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendiIsraele a Gaza
Acquista il giornale
CronacaAudio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino
16 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Audio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino

Audio rubati a Raoul Bova, indagato l’imprenditore Federico Monzino

L’attore sentito in procura a Roma come parte offesa: “Ribadite le motivazioni della denuncia”. Gli inquirenti procedono per tentata estorsione

L'attore Raoul Bova e l'imprenditore Federico Monzino

L'attore Raoul Bova e l'imprenditore Federico Monzino

Per approfondire:

Roma, 16 settembe 2025 – L'imprenditore Federico Monzino è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma per il caso degli audio rubati a Raoul Bova. Secondo la procura di Roma, che procede per tentata estorsione, ci sarebbe lui dietro le minacce giunte in forma anonima all'attore lo scorso luglio.

E proprio oggi, Bova è stato ascoltato per circa un'ora dai pm della capitale in relazione all'indagine che lo vede parte offesa. "Nel corso dell'atto istruttorio il mio assistito ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane", ha spiegato il suo legale, l’avvocato David Leggi, uscendo da piazzale Clodio.

Approfondisci:

Quando foto e video privati vengono rubati e finiscono sui social: cosa fare e come difendersi (e sì: è un reato penale)

Quando foto e video privati vengono rubati e finiscono sui social: cosa fare e come difendersi (e sì: è un reato penale)

Gli audio, diffusi senza consenso, riguardano una conversazione privata via chat tra l'attore e la modella-influencer Martina Ceretti. Il contenuto è stato successivamente diffuso dall'ex 're dei paparazzi' Fabrizio Corona sul suo canale YouTube ‘Falsissimo’ e, in seguito, rilanciato sui social. La vicenda era iniziata quando sul telefono dell'attore era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto in cui un mittente ignoto lo aveva avvisato che gli audio intimi potevano essere diffusi così da danneggiare sia la sua vita privata sia la sua reputazione. Su mandato dei pm nelle scorse settimane il cellulare di Monzino era stato sequestrato dagli investigatori.

Nelle settimane scorse Raoul Bova ha poi presentato al Garante della Privacy un esposto per la diffusione “illecita e virale” degli audio. E per difendersi dalla viralità che lo ha investito sui social, è arrivato persino a registrare come marchio la frase “occhi spaccanti” pronunciata durante una delle conversazioni private con la 22enne modella.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata