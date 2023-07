Attivista instancabile Il cavalierato nel 2017

Dopo l’aggressione subìta Gessica Notaro è diventata una testimonial contro ogni violenza di genere, comparendo in programmi televisivi e testate giornalistiche anche internazionali – come la britannica Bbc – per far sentire la sua voce, prendendo spunto dal suo dramma personale. Nel 2017 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Nello stesso anno ha pubblicato l’album ’Gracias a la vida’. Nel 2018 è stata concorrente di ’Ballando con le stelle’. Nel 2020 ha partecipato fuori concorso

a una serata del Festival di Sanremo 2020, cantando in coppia con Antonio Maggio