Cronaca

Attilio Fontana "Punto sulla Sanità E con l’autonomia assumeremo medici"

Il governatore uscente: "Finirò il lavoro di Bertolaso sulle liste d’attesa". E risponde alle critiche della sinistra: "Non è vero che prevale il privato". "La Lombardia arretra in classifica? No, il duello è con i land tedeschi"