Attenti al lupo Astuto, spietato e solitario Il cattivo di sempre che fu placato dal Santo

di Davide

Rondoni

Ognuno ha il proprio lupo. Ci insegue nelle notti, nel caos dei giorni. Il lupo è figura stessa del

morso del buio. Il Terribile Sconosciuto. Dante Alighieri incontra la lupa all’inizio della Commedia. Senza fare i conti con il lupo non inizia nulla di grande. E infatti secoli prima, se non era per una lupa, visitata da spirito materno, non ci sarebbe stata Roma. Caso raro, quello di Romolo e Remo, anche se molti pensano che la lupa fosse in realtà una prostituta. Non a caso la parola lupanare indica il luogo della prostituzione, dove le donne attraevano i clienti ululando come lupe. Stavano presso il tempio della Dea Lupa che romani per non sbagliare avevano tra tutti quelli che adoravano. Lupa o donna da lupanare che fosse, la femmina fu buona ma Remo trovò il modo di farsi lupo e accoppò il fratello. Per ammansirlo ci vuole un santo, Francesco. Che fosse un leggendario bandito delle parti di Gubbio o un lupo vero che come altri animali ascoltava il poeta santo non importa. Per ammansire il male-lupo non bastano pasticche, esperti di favole o di psiche o, peggio, stregoni.

Costoro lo stordiscono per un po’, lo distraggono, lo riconoscono. Ma per ammansirlo ci vuole il santo. In tutte le storie, a eccezione di Lupo de Lupis, il lupo “buonino“ dei cartoon di Hanna e Barbera negli anni ’70, è lupo “cattivo“. Pure l’uomo può diventare, secondo l’antico adagio,“lupo per l’uomo“.

Se il lupo è buono, appunto è per miracolo. Di solito è talmente bastardo da ingoiare la nonna e travestirsi per azzannare la nipotina. E ci vuole un cacciatore con buona mira per salvare Cappuccetto Rosso, uno che il lupo mica lo ammansisce, lo stecchisce. La faccenda torna di attualità, uscendo da favole e cartoon. E anche da quell’immagjnario di film alla Balla coi lupi o libri alla Donne che corrono coi lupi, opere utili per lanciare mode e idee, ma che i lupi dal loro punto di vista avrebbero raccontato diversamente. Ora si aggirano di nuovo nelle nostre campagne e boschi. Qualcuno persino in centro a Reggio Emilia e presso zone abitate.

Magri, rapidi, non proprio allegri, sospettosi, dal colore impreciso per mimetizzarsi. E dagli occhi radar e diamante. Meravigliosi di una meraviglia che da i brividi. Allevatori, detentori di pollai,

pastori non sono contenti di questa furtiva ma numerosa ricomparsa.

A volte vengono scambiati con cani inselvatichiti, un tempo domestici poi per abbandono o fuga tornati a vita brada. Incontri poco simpatici pure questi. Ma Il lupo è un’altra cosa, altro stile. È il Messi dei canini, l’astuto Andreotti dei boschi, il saettante Pantani dei crinali.

È flemmatico e rapido, è solitario e gira in branco, sa svuotare pollai e se non stai attento rintraccia dispense e culle. Non ha pietà, non ne è dotato. Ma ha qualcosa di divino come tutto ciò che è misterioso. Giorni fa nella casa di una specie di eremita che vive in una impervia zona appenninica ho trovato accanto a immagini di santi solo quelle di lui, del lupo. Quadri, poster, e persino t-shirt. Ho chiesto a quell’uomo di Dio: perché ami il

lupo? E lui mi ha guardato come se fosse ovvia la risposta.

Il lupo è amato da chi sta vicino al cielo. Solo uomini vicini al segreto del mondo intendono il mistero-lupo. Sono molte le versioni in poesia del racconto dell’incontro tra Francesco e il lupo. Spesso, nella poesia popolare, con i panni della commedia e del dialetto. Come quella in romanesco di Nino Andreoli, che è quasi una trattativa: “Frate lupo sentì quer che je proponevafrate Francesco...“;.

Un grande poeta messicano, Ruben Dario, colonna della letteratura ispanica moderna, morto nel 1916, offre un testo “ironico“

I motivi del lupo. Vi immagina che il lupo ammansito dal santo e incluso nella comunità umana, dopo un periodo di convivenza con gli umani, abbia buoni motivi per tornare e essere un selvatico. Invece il modenese Bianchini vede lupi di vario genere riempire l’Italia e prorompe in una

invocazione dialettale al santo: “Tórna zò!“, torna giù!

2 - continua