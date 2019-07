Dorgali (Nuoro), 30 luglio 2019 - Doppio attentato nella notte in Sardegna, nel Nuorese. Il primo ha come teatro la sede del Pd di Dorgali, dove si è verificata una grossa esplosione. Qualche ora dopo è stata data alle fiamme l'auto del sindaco di Cardedu, località costiera dell'Ogliastra

Nel caso di Dorgali, secondo le prime informazioni degli investigatori, gli uffici del Pd nella centrale via Lamarmora sarebbero stati fatti saltare in aria utilizzando una bombola di gas. L'esplosione avrebbe provocato gravi danni all'edificio. Non ci sono feriti e l'attentato al momento non è stato rivendicato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri - che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini - ma anche gli uomini della polizia e i vigili del fuoco.

Su Twitter il dem Emanuele Fiano rende nota la notizia e ne approfitta per chiedere a Matteo Salvini di fornire 'adeguata protezione' alle sedi del Partito democratico.

La mia vicinanza a compagni e amici della sede #PD di #Dorgali,per l’attentato di questa notte che ha completamente distrutto l’ingresso del circolo. Il Min dell’#Interno fornisca adeguata protezione alle nostre sedi, oggetto di aggressione, visto che anche questo è sicurezza. pic.twitter.com/wIuxiTs5C8 — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) July 30, 2019

Anche l'ex ministro Graziano Delrio, nel suo commento, coinvolgeil vicepremier leghista: "L'atto criminale di stanotte contro la sede del PD di Dorgali è molto grave e allarmante. Mentre confidiamo che si faccia presto luce e si identifichino gli autori, ribadiamo che la comunità dei democratici non si lascia spaventare e proseguirà con maggiore impegno nella azione contro il clima e il linguaggio d'odio e di violenza alimentato nel Paese. La nostra solidarietà al sindaco di Cardedu Matteo Piras oggetto sempre stanotte di un vile gesto intimidatorio".

Da parte sua Nicola Morra, presidente a 5 stelle della commissione Antimafia, dichiara: "Esprimo la mia piena solidarietà a Matteo Piras, sindaco di Dorgali, e al Pd sardo, per gli attacchi subiti. Le forze dell'ordine sapranno dare una risposta a questi veri e propri attentati, e consegnare alla giustizia i responsabili. Non possiamo assolutamente permettere che gesti del genere non ci trovino tutti compatti nel condannare la violenza".

L'incendio dell'auto del sindaco a Cardedu

Altro episodio inquietante, sempre durante la notte nel Nuorese: è stata data alle fiamme l'auto del sindaco di Cardedu, località costiera dell'Ogliastra. Nel mirino l'Audi A4 di Matteo Piras (lista civica), parcheggiata sotto la sua abitazione. L'episodio è avvenuto intorno alle 3.20. La macchina è stata completamente distrutta, nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Jerzu.