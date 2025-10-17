Attentato Ranucci, un passante: “Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua”

Roma, 17 ottobre 2025 – È durata circa due ore l'audizione in Procura, a Roma, di Sigfrido Ranucci, vittima di un atto intimidatorio nella tarda serata di ieri a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte della capitale. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal pm della Dda Carlo Villani, procedono per danneggiamento aggravato dal metodo mafioso e per violazione della legge sulle armi in relazione all'ordigno esploso. ''Abbiamo delineato con i magistrati un contesto – ha spiegato lo stesso giornalista e conduttore di Report – . Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare''. ''Io sto presentando denunce su minacce ricevute dal 2021, quattro in particolare quelle più pesanti. Da quello che so al momento sono tutti fascicoli contro ignoti – ha aggiunto –. Ho sentito in queste ore la vicinanza dei colleghi e degli amministratori. Credo che è dai tempi dell'attentato a Maurizio Costanzo che non accadeva una cosa del genere''.

Il giornalista Sigfrido Ranucci e pezzi della sua auto distrutta (Ansa)

Intanto sembra che un passante abbia visto un uomo incappucciato a poca distanza dall'abitazione del giornalista di Report. In base a quanto si apprende, l'uomo avrebbe raccontato agli inquirenti della presenza sospetta. In base ai primi risultati delle indagini, inoltre, non è escluso che chi ha posizionato l'ordigno rudimentale abbia seguito gli spostamenti del giornalista e il percorso seguito per rientrare nella villetta. Nelle vicinanze della sua abitazione è stata trovata un’auto rubata, una Fiat 500 sottratta a Ostia il 25 luglio scorso