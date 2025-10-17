Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
17 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Bomba fa esplodere l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista di Report

L’ordigno sarebbe stato piazzato sotto l’auto del giornalista Rai. Nella deflagrazione è stata coinvolta anche la vettura della figlia

L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista di Report, è stata distrutta da una bomba. La vettura era pacheggiata davanti casa

Roma, 17 ottobre 2025 – Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di Pomezia, alle porte di Roma.

L'esplosione ha danneggiato anche l'auto della figlia di Ranucci. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. ''La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento'' si legge sul profilo X di Report.

Sigfrido Ranucci è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano.

Dagli anni novanta lavora alla Rai come inviato e autore di programmi di informazione. Dal 27 marzo 2017 conduce il programma televisivo Report, trasmesso su Rai 3 di cui ha preso le redini dopo la sua “creatrice” Milena Gabanelli.

Una trasmissione di inchiesta che ha spesso sollevato polemiche per il modo diretto e documentato con cui i suoi giornalisti conducono inchieste su temi scottanti di cronaca e politica.

"Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”. Questo i post pubblicato sul profilo X della trasmissione Report è stata data la notizia dell'attentato ai danni del conduttore di Report. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 22 a Campo Ascolano, località fra Roma e Pomezia, a sud della Capitale.

