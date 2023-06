Attentato alla caserma, Cospito evita l’ergastolo Condannato a 23 anni

Niente ergastolo per Alfredo Cospito. La corte di assise di appello di Torino rimodula in 23 anni di reclusione (tre in più) la pena complessiva inflitta all’anarchico nel maxi processo Scripta Manent per le attività dell’organizzazione terroristica Fai-Fri. La procura generale aveva chiesto il carcere a vita. L’appuntamento a Palazzo di giustizia era dedicato al calcolo della condanna per uno solo degli episodi contestati, l’attentato del 2 giugno 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), classificato dalla Cassazione come ‘strage politicà. I giudici hanno applicato l’attenuante del "fatto lieve". Per l’imputata Anna Beniamino il conteggio porta a 17 anni e nove mesi. Cospito, 57 anni, ha preso nettamente le distanze dalle accuse e ha parlato di "accanimento", "forzature" e "stranezze". Cospito ha seguito l’udienza in video collegamento dal carcere di Sassari, dove è detenuto in regime di 41 bis. Nei mesi scorsi, quando sostenne un lunghissimo sciopero della fame, le varie anime della galassia anarchica si unirono per una massiccia campagna di solidarietà su cui si sono appuntate le attenzioni di investigatori e magistrati.