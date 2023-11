Attentato al giudice Palermo, morto il boss Galatolo

Vincenzo Galatolo, capomafia dell’Arenella, è morto a Milano a 81 anni. Stava scontando numerosi ergastoli al 41 bis, fra cui quelli per le stragi di Capaci e via D’Amelio. Fu l’uomo dell’attentato al giudice Carlo Palermo a Pizzolungo (Trapani) nel 1985, in cui morirono una madre e una bambina innocenti.